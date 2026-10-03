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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 10
Al-Infitar
10
82:10
وان عليكم لحافظين ١٠
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ ١٠
وَإِنَّ
ﱯ
عَلَيۡكُمۡ
ﱰ
لَحَٰفِظِينَ
ﱱ
١٠
ﱲ
En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.