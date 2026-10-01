[ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩) ] بهڵام ئێوه هیچ ویستێكتان نیه مهگهر خوای گهوره پهروهردگاری ههموو جیهان ویستی لێ بێت، وه ویستی ئێوه تابیعه بۆ ویستی خوای گهوره، كاتێك كه ئهم ئایهته دابهزی، (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) ئهبوجههل وتی: ئیشهكه بهدهست خۆمانه ههر كاتێك ویستمان لێ بێت دامهزراو ئهبین و هیدایهت وهرئهگرین، ئهگهر ویستیشمان لێ نهبوو هیدایهت وهرناگرین و دامهزراو نابین، خوای گهوره ئهم ئایهتهی دابهزاند (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ئێوه هیچ ویستێكتان نیه ئیلا به ویستی خوای گهوره نهبێ، والله أعلم .