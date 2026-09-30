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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 9
Al-Hadid
9
57:9
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
ﲢ
ٱلَّذِي
ﲣ
يُنَزِّلُ
ﲤ
عَلَىٰ
ﲥ
عَبۡدِهِۦٓ
ﲦ
ءَايَٰتِۭ
ﲧ
بَيِّنَٰتٖ
ﲨ
لِّيُخۡرِجَكُم
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲫ
إِلَى
ﲬ
ٱلنُّورِۚ
ﲭﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱللَّهَ
ﲰ
بِكُمۡ
ﲱ
لَرَءُوفٞ
ﲲ
رَّحِيمٞ
ﲳ
٩
ﲴ
Hij is Degene Die duidelijke Verzen naar Zijn dienaar doet neerdalen om jullie uit de duisternissen naar het licht te voeren. En voorwaar, Allah is voor jullie zeker Zachtmoedig en Meest Barmhartig.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.