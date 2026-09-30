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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 7
Al-Hadid
7
57:7
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ٧
ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ٧
ءَامِنُواْ
ﲁ
بِٱللَّهِ
ﲂ
وَرَسُولِهِۦ
ﲃ
وَأَنفِقُواْ
ﲄ
مِمَّا
ﲅ
جَعَلَكُم
ﲆ
مُّسۡتَخۡلَفِينَ
ﲇ
فِيهِۖ
ﲈﲉ
فَٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
مِنكُمۡ
ﲌ
وَأَنفَقُواْ
ﲍ
لَهُمۡ
ﲎ
أَجۡرٞ
ﲏ
كَبِيرٞ
ﲐ
٧
ﲑ
Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en geeft bijdragen van dat waarover Hij jullie als beheerders aangesteld heeft. Voor degenen van jullie die geloven en bijdragen geven is er een grote beloning.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.