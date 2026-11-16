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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 124
At-Tawbah
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﱓ
مَآ
ﱔ
أُنزِلَتۡ
ﱕ
سُورَةٞ
ﱖ
فَمِنۡهُم
ﱗ
مَّن
ﱘ
يَقُولُ
ﱙ
أَيُّكُمۡ
ﱚ
زَادَتۡهُ
ﱛ
هَٰذِهِۦٓ
ﱜ
إِيمَٰنٗاۚ
ﱝﱞ
فَأَمَّا
ﱟ
ٱلَّذِينَ
ﱠ
ءَامَنُواْ
ﱡ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱢ
إِيمَٰنٗا
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
يَسۡتَبۡشِرُونَ
ﱥ
١٢٤
ﱦ
En wanneer er een hoofdstuk is neergezonden dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: "Bij wie van jullie is door dit (hoofdstuk) het geloof toegenomen?" Wat degenen die geloven dan betreft: hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich.
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