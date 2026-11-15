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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 120
At-Tawbah
120
9:120
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٠
مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌۭ وَلَا نَصَبٌۭ وَلَا مَخْمَصَةٌۭ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًۭا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّۢ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌۭ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٠
مَا
ﱫ
كَانَ
ﱬ
لِأَهۡلِ
ﱭ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﱮ
وَمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُم
ﱰ
مِّنَ
ﱱ
ٱلۡأَعۡرَابِ
ﱲ
أَن
ﱳ
يَتَخَلَّفُواْ
ﱴ
عَن
ﱵ
رَّسُولِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
وَلَا
ﱸ
يَرۡغَبُواْ
ﱹ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﱺ
عَن
ﱻ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
بِأَنَّهُمۡ
ﱿ
لَا
ﲀ
يُصِيبُهُمۡ
ﲁ
ظَمَأٞ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
نَصَبٞ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
مَخۡمَصَةٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
سَبِيلِ
ﲈ
ٱللَّهِ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
يَطَـُٔونَ
ﲋ
مَوۡطِئٗا
ﲌ
يَغِيظُ
ﲍ
ٱلۡكُفَّارَ
ﲎ
وَلَا
ﲏ
يَنَالُونَ
ﲐ
مِنۡ
ﲑ
عَدُوّٖ
ﲒ
نَّيۡلًا
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كُتِبَ
ﲕ
لَهُم
ﲖ
بِهِۦ
ﲗ
عَمَلٞ
ﲘ
صَٰلِحٌۚ
ﲙﲚ
إِنَّ
ﲛ
ٱللَّهَ
ﲜ
لَا
ﲝ
يُضِيعُ
ﲞ
أَجۡرَ
ﲟ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲠ
١٢٠
ﲡ
En het past de bewoners van Medinah niet, noch ben die in de omgeving verblijven van de bedoevenen, dat zij achterblijven bij de Boodschapper van Allah, noch dat zij hun eigen leven verkiezen boven zijn (Moehammad's) leven. Dat is omdat noch dorst, noch vermoeienis, noch honger hen treft op de Weg van Allah. En zij betreden geen plaats waarmee zij de woede van de ongelovigen opwekken, noch nemen zij iets af van een vijand of er wordt voor hen daarmee een goede daad opgeschreven. Voorwaar, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.
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