Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 114
At-Tawbah
114
9:114
وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم ١١٤
وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍۢ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّۭ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌۭ ١١٤
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
ٱسۡتِغۡفَارُ
ﱪ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱫ
لِأَبِيهِ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَن
ﱮ
مَّوۡعِدَةٖ
ﱯ
وَعَدَهَآ
ﱰ
إِيَّاهُ
ﱱ
فَلَمَّا
ﱲ
تَبَيَّنَ
ﱳ
لَهُۥٓ
ﱴ
أَنَّهُۥ
ﱵ
عَدُوّٞ
ﱶ
لِّلَّهِ
ﱷ
تَبَرَّأَ
ﱸ
مِنۡهُۚ
ﱹﱺ
إِنَّ
ﱻ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱼ
لَأَوَّٰهٌ
ﱽ
حَلِيمٞ
ﱾ
١١٤
ﱿ
En Ibrâhîm's verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Ibrâhîm was zeker nederig, zachtaardig.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.