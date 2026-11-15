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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 110
At-Tawbah
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
ﲔ
يَزَالُ
ﲕ
بُنۡيَٰنُهُمُ
ﲖ
ٱلَّذِي
ﲗ
بَنَوۡاْ
ﲘ
رِيبَةٗ
ﲙ
فِي
ﲚ
قُلُوبِهِمۡ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
أَن
ﲝ
تَقَطَّعَ
ﲞ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﲟﲠ
وَٱللَّهُ
ﲡ
عَلِيمٌ
ﲢ
حَكِيمٌ
ﲣ
١١٠
ﲤ
Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in stukken zijn gebroken. En Allah is Alwetend, Alwijs.
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