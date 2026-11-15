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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 109
At-Tawbah
109
9:109
افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ١٠٩
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٩
أَفَمَنۡ
ﱷ
أَسَّسَ
ﱸ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
تَقۡوَىٰ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَرِضۡوَٰنٍ
ﱾ
خَيۡرٌ
ﱿ
أَم
ﲀ
مَّنۡ
ﲁ
أَسَّسَ
ﲂ
بُنۡيَٰنَهُۥ
ﲃ
عَلَىٰ
ﲄ
شَفَا
ﲅ
جُرُفٍ
ﲆ
هَارٖ
ﲇ
فَٱنۡهَارَ
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
فِي
ﲊ
نَارِ
ﲋ
جَهَنَّمَۗ
ﲌﲍ
وَٱللَّهُ
ﲎ
لَا
ﲏ
يَهۡدِي
ﲐ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲑ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲒ
١٠٩
ﲓ
Is hij, die zijn bouwwcrk op vrees voor Allah heeft gegrondvest en op Zijn welbehagen, dan niet beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met hem in het vuur van de Hel stort? Allah leidt het onrechtplegende volk niet.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.