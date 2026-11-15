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Tafsir Fathul Majid Tafseer: At-Tawbah Ayah 108
At-Tawbah
108
9:108
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ١٠٨
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًۭا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌۭ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨
لَا
ﱜ
تَقُمۡ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
أَبَدٗاۚ
ﱟﱠ
لَّمَسۡجِدٌ
ﱡ
أُسِّسَ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلتَّقۡوَىٰ
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
أَوَّلِ
ﱦ
يَوۡمٍ
ﱧ
أَحَقُّ
ﱨ
أَن
ﱩ
تَقُومَ
ﱪ
فِيهِۚ
ﱫﱬ
فِيهِ
ﱭ
رِجَالٞ
ﱮ
يُحِبُّونَ
ﱯ
أَن
ﱰ
يَتَطَهَّرُواْۚ
ﱱﱲ
وَٱللَّهُ
ﱳ
يُحِبُّ
ﱴ
ٱلۡمُطَّهِّرِينَ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Verricht daarin nooit de shalât. Waarlijk, een moskee die vanaf de eerste dag is gebouwd op Taqwa, heeft er meer recht op dat jij daarin de shalât verricht. Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen. En Allah houdt van bhn die zich reinigen.
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