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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 9
Fussilat
9
41:9
۞ قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذالك رب العالمين ٩
۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩
۞ قُلۡ
ﲏ ﲐ
أَئِنَّكُمۡ
ﲑ
لَتَكۡفُرُونَ
ﲒ
بِٱلَّذِي
ﲓ
خَلَقَ
ﲔ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲕ
فِي
ﲖ
يَوۡمَيۡنِ
ﲗ
وَتَجۡعَلُونَ
ﲘ
لَهُۥٓ
ﲙ
أَندَادٗاۚ
ﲚﲛ
ذَٰلِكَ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٩
ﲟ
Zeg (O Moehammad): "Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!"
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