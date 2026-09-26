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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 5
Fussilat
5
41:5
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ٥
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍۢ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌۭ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌۭ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ ٥
وَقَالُواْ
ﱘ
قُلُوبُنَا
ﱙ
فِيٓ
ﱚ
أَكِنَّةٖ
ﱛ
مِّمَّا
ﱜ
تَدۡعُونَآ
ﱝ
إِلَيۡهِ
ﱞ
وَفِيٓ
ﱟ
ءَاذَانِنَا
ﱠ
وَقۡرٞ
ﱡ
وَمِنۢ
ﱢ
بَيۡنِنَا
ﱣ
وَبَيۡنِكَ
ﱤ
حِجَابٞ
ﱥ
فَٱعۡمَلۡ
ﱦ
إِنَّنَا
ﱧ
عَٰمِلُونَ
ﱨ
٥
ﱩ
En zij zeiden: "Onze harten zijn verhuld voor dat waar jij (O Moehammad) ons toe oproept, en in onze oren is doofheid en tussen en ons en jou is een afscheiding. Werk dan (op jouw manier), voorwaar, wij werken (op onze manier)."
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.