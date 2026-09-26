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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 34
Fussilat
34
41:34
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٣٤
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ ٣٤
وَلَا
ﱺ
تَسۡتَوِي
ﱻ
ٱلۡحَسَنَةُ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
ٱلسَّيِّئَةُۚ
ﱾﱿ
ٱدۡفَعۡ
ﲀ
بِٱلَّتِي
ﲁ
هِيَ
ﲂ
أَحۡسَنُ
ﲃ
فَإِذَا
ﲄ
ٱلَّذِي
ﲅ
بَيۡنَكَ
ﲆ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲇ
عَدَٰوَةٞ
ﲈ
كَأَنَّهُۥ
ﲉ
وَلِيٌّ
ﲊ
حَمِيمٞ
ﲋ
٣٤
ﲌ
En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.