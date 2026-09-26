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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 30
Fussilat
30
41:30
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
قَالُواْ
ﱃ
رَبُّنَا
ﱄ
ٱللَّهُ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
ﱇ
تَتَنَزَّلُ
ﱈ
عَلَيۡهِمُ
ﱉ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱊ
أَلَّا
ﱋ
تَخَافُواْ
ﱌ
وَلَا
ﱍ
تَحۡزَنُواْ
ﱎ
وَأَبۡشِرُواْ
ﱏ
بِٱلۡجَنَّةِ
ﱐ
ٱلَّتِي
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
تُوعَدُونَ
ﱓ
٣٠
ﱔ
Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) "Weest niet bevreesd en niet treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.
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