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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 27
Fussilat
27
41:27
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ٢٧
فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًۭا شَدِيدًۭا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٧
فَلَنُذِيقَنَّ
ﲪ
ٱلَّذِينَ
ﲫ
كَفَرُواْ
ﲬ
عَذَابٗا
ﲭ
شَدِيدٗا
ﲮ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ
ﲯ
أَسۡوَأَ
ﲰ
ٱلَّذِي
ﲱ
كَانُواْ
ﲲ
يَعۡمَلُونَ
ﲳ
٢٧
ﲴ
En Wij zullen degenen die niet geloven zeker een harde bestraffing doen proeven. En Wij zullen hen zeker vergelden naar het slechtste wat zij plachten te doen.
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