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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 24
Fussilat
24
41:24
فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ٢٤
فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٤
فَإِن
ﱵ
يَصۡبِرُواْ
ﱶ
فَٱلنَّارُ
ﱷ
مَثۡوٗى
ﱸ
لَّهُمۡۖ
ﱹﱺ
وَإِن
ﱻ
يَسۡتَعۡتِبُواْ
ﱼ
فَمَا
ﱽ
هُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡمُعۡتَبِينَ
ﲀ
٢٤
ﲁ
Als zij dan geduldig zijn (met de bestraffing): dan is de Hel een verblijfplaats voor hen. En als zij om verontschuldiging vragen, dan zullen zij niet behoren tot de verontschuldigden.
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