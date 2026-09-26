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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 12
Fussilat
12
41:12
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ
ﱁ
سَبۡعَ
ﱂ
سَمَٰوَاتٖ
ﱃ
فِي
ﱄ
يَوۡمَيۡنِ
ﱅ
وَأَوۡحَىٰ
ﱆ
فِي
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
سَمَآءٍ
ﱉ
أَمۡرَهَاۚ
ﱊﱋ
وَزَيَّنَّا
ﱌ
ٱلسَّمَآءَ
ﱍ
ٱلدُّنۡيَا
ﱎ
بِمَصَٰبِيحَ
ﱏ
وَحِفۡظٗاۚ
ﱐﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
تَقۡدِيرُ
ﱓ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱔ
ٱلۡعَلِيمِ
ﱕ
١٢
ﱖ
En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.
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