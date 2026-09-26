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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 11
Fussilat
11
41:11
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
ثُمَّ
ﲰ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﲱ
إِلَى
ﲲ
ٱلسَّمَآءِ
ﲳ
وَهِيَ
ﲴ
دُخَانٞ
ﲵ
فَقَالَ
ﲶ
لَهَا
ﲷ
وَلِلۡأَرۡضِ
ﲸ
ٱئۡتِيَا
ﲹ
طَوۡعًا
ﲺ
أَوۡ
ﲻ
كَرۡهٗا
ﲼ
قَالَتَآ
ﲽ
أَتَيۡنَا
ﲾ
طَآئِعِينَ
ﲿ
١١
ﳀ
Daama wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: "Komt tot Ons, gewillig of ongewillig." Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: "Wij zijn gewillig gekomen."
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