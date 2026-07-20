Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
25
37:25
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
لَكُمۡ
لَا
تَنَاصَرُونَ
٢٥
(Er zal aan hen gevraagd worden:) "Wat is er met jullie, waarom helpen jullie elkaar niet?"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Sarah Shoaib
Volgen
6 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 37:25
Helpless and lifeless lying on the bed for one week in the hospital this time was a nightmare.
I was looking around in the emergency room here and there, finding an angel of death.
I couldn't explain these feelings in words, but that time was an eye-opener for me, like Allah, my dearest Rabb, wanted to send me a message.
This world is so temporary, just a blink of an eye.
I was hoping and praying may Allah show me the faces of angels with good ne...
Bekijk meer
22
11
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah