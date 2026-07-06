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As-Saffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
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Brengt dan jullie boek, als jullie waarachtigen zijn!
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Je leest een tafsir voor de groep verzen 37:154tot 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .