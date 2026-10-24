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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 154
As-Saffat
154
37:154
ما لكم كيف تحكمون ١٥٤
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤
مَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
كَيۡفَ
ﱃ
تَحۡكُمُونَ
ﱄ
١٥٤
ﱅ
Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.