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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 151
As-Saffat
151
37:151
الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١
أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١
أَلَآ
ﳂ
إِنَّهُم
ﳃ
مِّنۡ
ﳄ
إِفۡكِهِمۡ
ﳅ
لَيَقُولُونَ
ﳆ
١٥١
ﳇ
Weet dat zij wegens hun verzonnen leugens zeker zullen zeggen:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.