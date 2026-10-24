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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 143
As-Saffat
143
37:143
فلولا انه كان من المسبحين ١٤٣
فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٣
فَلَوۡلَآ
ﲐ
أَنَّهُۥ
ﲑ
كَانَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمُسَبِّحِينَ
ﲔ
١٤٣
ﲕ
En als hij niet tot degenen die de Glorie van Allah prezen behoord had.
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.