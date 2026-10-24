Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 136
As-Saffat
136
37:136
ثم دمرنا الاخرين ١٣٦
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٣٦
ثُمَّ
ﱭ
دَمَّرۡنَا
ﱮ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱯ
١٣٦
ﱰ
Vervolgens vernietigden Wij de overigen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.