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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 135
As-Saffat
135
37:135
الا عجوزا في الغابرين ١٣٥
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٣٥
إِلَّا
ﱨ
عَجُوزٗا
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱫ
١٣٥
ﱬ
Behalve een vrouw (zijn echtgenote) die tot de achterblijvers behoorde.
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.