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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 131
As-Saffat
131
37:131
انا كذالك نجزي المحسنين ١٣١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١
إِنَّا
ﱔ
كَذَٰلِكَ
ﱕ
نَجۡزِي
ﱖ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱗ
١٣١
ﱘ
Voorwaar, zo belonen wij de weldoeners.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.