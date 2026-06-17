Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
En wanneer zij vermaand worden, dan nemen zij de Vemaning niet tot zich.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإذا ذكروا لا يذكرون )
أي : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون .