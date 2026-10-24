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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 129
As-Saffat
129
37:129
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكۡنَا
ﱊ
عَلَيۡهِ
ﱋ
فِي
ﱌ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱍ
١٢٩
ﱎ
En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.