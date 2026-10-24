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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 128
As-Saffat
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
إِلَّا
ﱅ
عِبَادَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﱈ
١٢٨
ﱉ
Behalve de dienaren van Allah die zuiver in hun aanbidding zijn.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.