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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 116
As-Saffat
116
37:116
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ١١٦
وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ١١٦
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ
ﲍ
فَكَانُواْ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﲐ
١١٦
ﲑ
En Wij hielpen hen, waarop zij de overwinnaars werden.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.