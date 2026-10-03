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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 7
Al-Mutaffifin
7
83:7
كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ٧
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍۢ ٧
كـَلَّآ
ﱊ
إِنَّ
ﱋ
كِتَٰبَ
ﱌ
ٱلۡفُجَّارِ
ﱍ
لَفِي
ﱎ
سِجِّينٖ
ﱏ
٧
ﱐ
Nee, voorwaar, het boek van de zondigen is in Siddjîen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.