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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 25
Al-Mutaffifin
25
83:25
يسقون من رحيق مختوم ٢٥
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍۢ مَّخْتُومٍ ٢٥
يُسۡقَوۡنَ
ﲲ
مِن
ﲳ
رَّحِيقٖ
ﲴ
مَّخۡتُومٍ
ﲵ
٢٥
ﲶ
Hun wordt verzegeld drinken ingeschonken.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.