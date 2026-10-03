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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 17
Al-Mutaffifin
17
83:17
ثم يقال هاذا الذي كنتم به تكذبون ١٧
ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٧
ثُمَّ
ﲉ
يُقَالُ
ﲊ
هَٰذَا
ﲋ
ٱلَّذِي
ﲌ
كُنتُم
ﲍ
بِهِۦ
ﲎ
تُكَذِّبُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
Daarop wordt gezegd: "Dit is dat wat jullie plachten te loochenen."
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Tafsir Fathul Majid
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