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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 11
Al-Mutaffifin
11
83:11
الذين يكذبون بيوم الدين ١١
ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١
ٱلَّذِينَ
ﱝ
يُكَذِّبُونَ
ﱞ
بِيَوۡمِ
ﱟ
ٱلدِّينِ
ﱠ
١١
ﱡ
Degenen die de Dag des Oordeels loochenen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.