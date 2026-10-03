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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Ayah 10
Al-Mutaffifin
10
83:10
ويل يوميذ للمكذبين ١٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠
وَيۡلٞ
ﱙ
يَوۡمَئِذٖ
ﱚ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱛ
١٠
ﱜ
Wee die Dag de loochenaars!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.