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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Adh-Dhariyat Ayah 58
Adh-Dhariyat
58
51:58
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
هُوَ
ﱶ
ٱلرَّزَّاقُ
ﱷ
ذُو
ﱸ
ٱلۡقُوَّةِ
ﱹ
ٱلۡمَتِينُ
ﱺ
٥٨
ﱻ
Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.