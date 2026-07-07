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Adh-Dhariyat
37
51:37
وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب الاليم ٣٧
وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةًۭ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٧
وَتَرَكۡنَا
فِيهَآ
ءَايَةٗ
لِّلَّذِينَ
يَخَافُونَ
ٱلۡعَذَابَ
ٱلۡأَلِيمَ
٣٧
En Wij lieten daar een Teken achter voor degenen die de pijnlijke bestraffing vreesden.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧)
] وه نیشانهیشمان بهجێهێشت بۆ ئهو كهسانهی كه له سزای به ئێش و ئازاری خوای گهوره ئهترسێن تا ئهم سزایه ببێته پهندو نیشانهیهك بۆ كهسانی تر، كه خواى گهوره شوێنهكهى كردن به دهریاچهیهكى بۆگهنى پیس.