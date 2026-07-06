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Adh-Dhariyat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرۡسِلَ
عَلَيۡهِمۡ
حِجَارَةٗ
مِّن
طِينٖ
٣٣
Opdat wij stenen van klei op hen neerzenden.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘যাতে তাদের উপর নিক্ষেপ করি মাটির শক্ত ঢেলা,