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Adh-Dhariyat
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
(Maar zij wilden niet eten.) Toen voelde hij angst voor hen. Zij zeiden: "Wees niet bang." En zij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) een verstandige jongeling (Ishâq).
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Hadith
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Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Khaleda Begum
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5 jaar geleden
·
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Ayah 51:24-30
#BestDaysBestDeeds
Hospitality-a sunnah of Ibrahim (As) and sacrifice
We all know the importance of hospitality in our deen. But throughout my life I have seen a significant deterioration in the quality of being hospitable in people or households. The number of people from extended family, my mother knows is way bigger than i know people from my extended family and one can imagine what is the status of the next generation. Because we don’t vis...
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Tareq Abed
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8 jaar geleden
·
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Ayah 4:86, 51:24-28
Some benefits from this story as mentioned by Abdurrhman Alsa3di RA.
The actions of Ibraheem AS is what is considered 'honoring the guest' as Allah SWT called the guests honored based on Ibraheems actions.
Ibrahims home home was open to all as the Angel's simply entered upon him.
Rather then aggressively ask 'who are you?' he refer to them in his greeting as 'an unfamiliar people' to give them the chance to introduce themselves if they wish , ...
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