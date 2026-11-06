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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 98
An-Nisa
98
4:98
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
إِلَّا
ﲐ
ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﲑ
مِنَ
ﲒ
ٱلرِّجَالِ
ﲓ
وَٱلنِّسَآءِ
ﲔ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﲕ
لَا
ﲖ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲗ
حِيلَةٗ
ﲘ
وَلَا
ﲙ
يَهۡتَدُونَ
ﲚ
سَبِيلٗا
ﲛ
٩٨
ﲜ
Behalve de ondaedrukten van de mannen en de vrouwen en de kinderen die niet tot macht in staat zijn, en die geen weg kunnen vinden.
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