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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 97
An-Nisa
97
4:97
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولايك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٩٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةًۭ فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧
إِنَّ
ﱰ
ٱلَّذِينَ
ﱱ
تَوَفَّىٰهُمُ
ﱲ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱳ
ظَالِمِيٓ
ﱴ
أَنفُسِهِمۡ
ﱵ
قَالُواْ
ﱶ
فِيمَ
ﱷ
كُنتُمۡۖ
ﱸﱹ
قَالُواْ
ﱺ
كُنَّا
ﱻ
مُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﱾﱿ
قَالُوٓاْ
ﲀ
أَلَمۡ
ﲁ
تَكُنۡ
ﲂ
أَرۡضُ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَٰسِعَةٗ
ﲅ
فَتُهَاجِرُواْ
ﲆ
فِيهَاۚ
ﲇﲈ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲉ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﲊ
جَهَنَّمُۖ
ﲋﲌ
وَسَآءَتۡ
ﲍ
مَصِيرًا
ﲎ
٩٧
ﲏ
Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig waren, zeggen zij: "In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?" Zij zeggen: "Wij waren de onderdrukten op aarde." Zij (de Engelen) zeggen: "Was de aarde van Allah niet (zo) uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?" Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. Het is de slechtste bestemming!
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