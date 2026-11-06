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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 91
An-Nisa
91
4:91
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
سَتَجِدُونَ
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ءَاخَرِينَ
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يُرِيدُونَ
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أَن
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يَأۡمَنُوكُمۡ
ﲺ
وَيَأۡمَنُواْ
ﲻ
قَوۡمَهُمۡ
ﲼ
كُلَّ
ﲽ
مَا
ﲾ
رُدُّوٓاْ
ﲿ
إِلَى
ﳀ
ٱلۡفِتۡنَةِ
ﳁ
أُرۡكِسُواْ
ﳂ
فِيهَاۚ
ﳃﳄ
فَإِن
ﳅ
لَّمۡ
ﳆ
يَعۡتَزِلُوكُمۡ
ﳇ
وَيُلۡقُوٓاْ
ﳈ
إِلَيۡكُمُ
ﳉ
ٱلسَّلَمَ
ﳊ
وَيَكُفُّوٓاْ
ﳋ
أَيۡدِيَهُمۡ
ﳌ
فَخُذُوهُمۡ
ﳍ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﳎ
حَيۡثُ
ﳏ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ
ﳐﳑ
وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ
ﳒ
جَعَلۡنَا
ﳓ
لَكُمۡ
ﳔ
عَلَيۡهِمۡ
ﳕ
سُلۡطَٰنٗا
ﳖ
مُّبِينٗا
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٩١
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Jullie zullen anderen vinden, die wensen voor jullie veilig te zijn en voor hun volk: iedere keer dat zij weer op de proef gesteld worden, keren zij daarheen (veelgoderij) terug. Indien zij jullie niet met rust laten en (geen) vrede aanbieden en (niet) afhouden: grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen. En zij zijn degenen ten aanzien van wie Wij jullie een duidelijk bewijk verleend hebben.
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