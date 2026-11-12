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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 90
An-Nisa
90
4:90
الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ٩٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَـٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَـٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًۭا ٩٠
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
يَصِلُونَ
ﲑ
إِلَىٰ
ﲒ
قَوۡمِۭ
ﲓ
بَيۡنَكُمۡ
ﲔ
وَبَيۡنَهُم
ﲕ
مِّيثَٰقٌ
ﲖ
أَوۡ
ﲗ
جَآءُوكُمۡ
ﲘ
حَصِرَتۡ
ﲙ
صُدُورُهُمۡ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲜ
أَوۡ
ﲝ
يُقَٰتِلُواْ
ﲞ
قَوۡمَهُمۡۚ
ﲟﲠ
وَلَوۡ
ﲡ
شَآءَ
ﲢ
ٱللَّهُ
ﲣ
لَسَلَّطَهُمۡ
ﲤ
عَلَيۡكُمۡ
ﲥ
فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ
ﲦﲧ
فَإِنِ
ﲨ
ٱعۡتَزَلُوكُمۡ
ﲩ
فَلَمۡ
ﲪ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲫ
وَأَلۡقَوۡاْ
ﲬ
إِلَيۡكُمُ
ﲭ
ٱلسَّلَمَ
ﲮ
فَمَا
ﲯ
جَعَلَ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
لَكُمۡ
ﲲ
عَلَيۡهِمۡ
ﲳ
سَبِيلٗا
ﲴ
٩٠
ﲵ
Behalve degenen die zich aansluiten bij een volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben, of (zij) die tot jullie komen met een beklemd gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden. Indien Allah dat gewild had, had Hij hen over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten doden. Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden).
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