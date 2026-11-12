Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 89
An-Nisa
89
4:89
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
وَدُّواْ
ﱯ
لَوۡ
ﱰ
تَكۡفُرُونَ
ﱱ
كَمَا
ﱲ
كَفَرُواْ
ﱳ
فَتَكُونُونَ
ﱴ
سَوَآءٗۖ
ﱵﱶ
فَلَا
ﱷ
تَتَّخِذُواْ
ﱸ
مِنۡهُمۡ
ﱹ
أَوۡلِيَآءَ
ﱺ
حَتَّىٰ
ﱻ
يُهَاجِرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
سَبِيلِ
ﱾ
ٱللَّهِۚ
ﱿﲀ
فَإِن
ﲁ
تَوَلَّوۡاْ
ﲂ
فَخُذُوهُمۡ
ﲃ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﲄ
حَيۡثُ
ﲅ
وَجَدتُّمُوهُمۡۖ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
تَتَّخِذُواْ
ﲉ
مِنۡهُمۡ
ﲊ
وَلِيّٗا
ﲋ
وَلَا
ﲌ
نَصِيرًا
ﲍ
٨٩
ﲎ
Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn. Neemt dus geen vrienden uit hun midden totdat zij uitwijken op de Weg van Allah. En als zij zich afkeren (van de Islam), grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. En neemt uit hun midden geen vrienden en geen helpers.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.