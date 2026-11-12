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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 88
An-Nisa
88
4:88
۞ فما لكم في المنافقين فيتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ٨٨
۞ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ٨٨
۞ فَمَا
ﱕ ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فِي
ﱘ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱙ
فِئَتَيۡنِ
ﱚ
وَٱللَّهُ
ﱛ
أَرۡكَسَهُم
ﱜ
بِمَا
ﱝ
كَسَبُوٓاْۚ
ﱞﱟ
أَتُرِيدُونَ
ﱠ
أَن
ﱡ
تَهۡدُواْ
ﱢ
مَنۡ
ﱣ
أَضَلَّ
ﱤ
ٱللَّهُۖ
ﱥﱦ
وَمَن
ﱧ
يُضۡلِلِ
ﱨ
ٱللَّهُ
ﱩ
فَلَن
ﱪ
تَجِدَ
ﱫ
لَهُۥ
ﱬ
سَبِيلٗا
ﱭ
٨٨
ﱮ
En hoe is het dat er bij jullie twee groepen zijn ten aanzien van de huichelaars, terwijl Allah hen omvergeworpen heeft vanwege wat zij deden? Willen jullie hen leiden die door Allah tot dwaling gebracht zijn? En wie door Allah tot dwaling gebracht is: voor hen vinden jullie nooit een weg.
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Tafsir Fathul Majid
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