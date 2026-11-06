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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 87
An-Nisa
87
4:87
الله لا الاه الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ٨٧
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧
ٱللَّهُ
ﱁ
لَآ
ﱂ
إِلَٰهَ
ﱃ
إِلَّا
ﱄ
هُوَۚ
ﱅﱆ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
ﱇ
إِلَىٰ
ﱈ
يَوۡمِ
ﱉ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهِۗ
ﱍﱎ
وَمَنۡ
ﱏ
أَصۡدَقُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
حَدِيثٗا
ﱓ
٨٧
ﱔ
Allah, er is geen god dan Hij! Hij zal jullie bijeenbrengen op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is. En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah?
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.