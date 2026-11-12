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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 81
An-Nisa
81
4:81
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٨١
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨١
وَيَقُولُونَ
ﱏ
طَاعَةٞ
ﱐ
فَإِذَا
ﱑ
بَرَزُواْ
ﱒ
مِنۡ
ﱓ
عِندِكَ
ﱔ
بَيَّتَ
ﱕ
طَآئِفَةٞ
ﱖ
مِّنۡهُمۡ
ﱗ
غَيۡرَ
ﱘ
ٱلَّذِي
ﱙ
تَقُولُۖ
ﱚﱛ
وَٱللَّهُ
ﱜ
يَكۡتُبُ
ﱝ
مَا
ﱞ
يُبَيِّتُونَۖ
ﱟﱠ
فَأَعۡرِضۡ
ﱡ
عَنۡهُمۡ
ﱢ
وَتَوَكَّلۡ
ﱣ
عَلَى
ﱤ
ٱللَّهِۚ
ﱥﱦ
وَكَفَىٰ
ﱧ
بِٱللَّهِ
ﱨ
وَكِيلًا
ﱩ
٨١
ﱪ
Zij zeggen 'gehoorzaamheid," maar wanneer zij bij jou wegtrekken, bekonkelt een groep van ben iets anders dan zij jou zeiden. En Allah schrijft op wat zij bekonkelen. Houd je dus verre van hen en stel je vertrouwen op Allah. En Allah is voldoende als Beschermer.
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