Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 77
An-Nisa
77
4:77
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ٧٧
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةًۭ ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ قَرِيبٍۢ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌۭ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧
أَلَمۡ
ﱸ
تَرَ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
قِيلَ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
كُفُّوٓاْ
ﱾ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﱿ
وَأَقِيمُواْ
ﲀ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲁ
وَءَاتُواْ
ﲂ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲃ
فَلَمَّا
ﲄ
كُتِبَ
ﲅ
عَلَيۡهِمُ
ﲆ
ٱلۡقِتَالُ
ﲇ
إِذَا
ﲈ
فَرِيقٞ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
يَخۡشَوۡنَ
ﲋ
ٱلنَّاسَ
ﲌ
كَخَشۡيَةِ
ﲍ
ٱللَّهِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدَّ
ﲐ
خَشۡيَةٗۚ
ﲑﲒ
وَقَالُواْ
ﲓ
رَبَّنَا
ﲔ
لِمَ
ﲕ
كَتَبۡتَ
ﲖ
عَلَيۡنَا
ﲗ
ٱلۡقِتَالَ
ﲘ
لَوۡلَآ
ﲙ
أَخَّرۡتَنَآ
ﲚ
إِلَىٰٓ
ﲛ
أَجَلٖ
ﲜ
قَرِيبٖۗ
ﲝﲞ
قُلۡ
ﲟ
مَتَٰعُ
ﲠ
ٱلدُّنۡيَا
ﲡ
قَلِيلٞ
ﲢ
وَٱلۡأٓخِرَةُ
ﲣ
خَيۡرٞ
ﲤ
لِّمَنِ
ﲥ
ٱتَّقَىٰ
ﲦ
وَلَا
ﲧ
تُظۡلَمُونَ
ﲨ
فَتِيلًا
ﲩ
٧٧
ﲪ
Zie jij degenen niet tot wie gezegd werd: "Houdt jullie handen af (van de strijd), en onderhoudt de shalât en geeft de zakât"? Toen hen (op het laatst) de strijd bevolen was, was er een groep onder hen die de mensen net zo (veel) als Allah vreesden, of nog meer vreesden. Zij zeiden: "Onze Heer, waarom heeft U ons bevolen te vechten? Had U ons geen kort uitstel kunnen toestaan?" Zeg: "Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.