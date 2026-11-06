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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 75
An-Nisa
75
4:75
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٧٥
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥
وَمَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تُقَٰتِلُونَ
ﱄ
فِي
ﱅ
سَبِيلِ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱈ
مِنَ
ﱉ
ٱلرِّجَالِ
ﱊ
وَٱلنِّسَآءِ
ﱋ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَقُولُونَ
ﱎ
رَبَّنَآ
ﱏ
أَخۡرِجۡنَا
ﱐ
مِنۡ
ﱑ
هَٰذِهِ
ﱒ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱓ
ٱلظَّالِمِ
ﱔ
أَهۡلُهَا
ﱕ
وَٱجۡعَل
ﱖ
لَّنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
لَّدُنكَ
ﱙ
وَلِيّٗا
ﱚ
وَٱجۡعَل
ﱛ
لَّنَا
ﱜ
مِن
ﱝ
لَّدُنكَ
ﱞ
نَصِيرًا
ﱟ
٧٥
ﱠ
En waarom zouden jullie niet vechten op de Weg van Allah (ter verdediging) van de onderdrukten vAn de mannen en de vrouwen en de kinderen, degenen die zeggen: "Onze Heer, haal ons weg uit deze stad, waar de mensen onrecht plegen en breng ons van Uw Zijde een beschermer en breng ons van Uw Zijde een helper!"
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