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Tafsir Fathul Majid Tafseer: An-Nisa Ayah 73
An-Nisa
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَئِنۡ
ﲣ
أَصَٰبَكُمۡ
ﲤ
فَضۡلٞ
ﲥ
مِّنَ
ﲦ
ٱللَّهِ
ﲧ
لَيَقُولَنَّ
ﲨ
كَأَن
ﲩ
لَّمۡ
ﲪ
تَكُنۢ
ﲫ
بَيۡنَكُمۡ
ﲬ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲭ
مَوَدَّةٞ
ﲮ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲯ
كُنتُ
ﲰ
مَعَهُمۡ
ﲱ
فَأَفُوزَ
ﲲ
فَوۡزًا
ﲳ
عَظِيمٗا
ﲴ
٧٣
ﲵ
En als jullie een gunst van Allah ten deel valt, dan zegt hij, alsof er tussen jullie en hem geen vriendschap was: "O was ik maar met hen geweest, dan zou ik een geweldige overwinning behaald hebben."
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